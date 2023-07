Um jovem, de 22 anos, é suspeito de invadir uma residência e usar o local para esconder drogas e arma no bairro Parque Guarani, Zona Nordeste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a dona da residência, uma mulher de 45 anos, relatou que o imóvel estava desabitada e para venda. Ela acionou a PM que se dirigiu até o local e após vistoriar um colchão encontrou uma pistola calibre 380. No local também foram encontrados três tabletes de maconha, 32 pinos de cocaína, uma pedra bruta de crack e 13 munições calibre 380.

Dando continuidade às diligências, os militares foram na casa do suspeito, porém ele não estava no imóvel. A mãe do suspeito relatou que o expulsou de casa devido ao envolvimento do jovem com o tráfico de drogas no bairro.

Até o momento ele não foi encontrado. A PM segue no rastreamento.





