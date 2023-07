A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta terça-feira (4), que em seis meses de 2023, 363,5 toneladas de lixo das bocas de lobo de todo o município.



Segundo a Prefeitura, os trabalhos foram realizados em todas as zonas da cidade na limpeza, desobstrução e manutenção de bocas de lobo, bueiros, poços de visita e galerias de águas pluviais. O serviço é de suma importância para evitar que haja mais alagamentos e enchentes. Entretanto, para que os resultados destas intervenções sejam duradouros, é necessário que as pessoas colaborem não jogando lixo e entulho nas ruas, córregos e bocas de lobo.



Desde o dia 18 de julho de 2022, quando as equipes da Secretaria de Obras (SO) começaram a contabilizar a quantidade de entulho e lixo retirados das bocas de lobo da cidade, até este momento, já foram encaminhadas ao aterro sanitário mais de 686 toneladas de lixo. Em sua grande maioria, o plástico, como sacolas e garrafas pets, são os principais objetos encontrados, derivado do lixo doméstico.



Em fevereiro deste ano, a Secretaria de Obras (SO), adquiriu um novo caminhão vacal para realizar a limpeza das bocas de lobo do município. Com objetivo de melhorar a eficiência do sistema de drenagem de águas pluviais, a PJF reforçou o trabalho de limpeza e desobstrução de bocas de lobo utilizando um caminhão hidrojato, ferramenta que usa uma mangueira de sucção e permite que o equipamento limpe todo o lixo e sugue os resíduos que estejam bloqueando as caixas coletoras





Tags:

lixo | São