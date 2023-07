Uma jovem de 19 anos e uma menina de 3 anos foram atendidas pelo SAMU após acidente registrado na tarde desta quarta-feira (5),na Avenida Juscelino Kubitscheck, na altura do Bairro Francisco Bernardino, no sentido Centro/Bairro. O tráfego foi interrompido no trecho para o atendimento da ocorrência. De acordo com informações preliminares do SAMU, a mulher de 19 anos reclamava de dor abdominal, na lombar e no quadril. A menina estava sonolenta, com dor na cervical, no abdômen e apresentava escoriações no rosto.



**Texto em atualização, em breve, outras informações

Tags:

Colisão