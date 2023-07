Devido às baixas temperaturas previstas para o mês de julho, a Casa de Acolhimento Emergencial de Juiz de Fora está acolhendo pessoas em situação de rua. Ela fica localizada na Rua Fonseca Hermes, 143, Bairro Centro, e funcionará até o final de setembro, quando termina a vigência do Plano de Contingência Para Baixas Temperaturas.



Há capacidade para atender 40 pessoas, que receberão refeição à noite e café da manhã no dia seguinte. O horário de entrada é a partir das 17h e a saída acontece até às 7h.

Na noite desta segunda-feira (3), 15 pessoas foram acolhidas no local. A gerente do Departamento de Prevenção e Atividades Intersetoriais da Defesa Civil, Camila Galvão, explica que o objetivo é acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade: "As ondas de frio também são consideradas desastres. Por isso, é o terceiro ano seguido que a atual gestão lança o Plano de Contingência para Baixas Temperaturas para gerir as ações nesse período. É fundamental a mobilização da Prefeitura para proteger a população e salvar vidas."



As equipes de abordagem social da Secretaria de Assistência Social (SAS) também estão nas ruas identificando pessoas em situação de vulnerabilidade e fazendo o seu encaminhamento para locais de acolhimento. Além disso, estão sendo realizadas rotas para distribuir cobertores, alimentos e outros itens. A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) indica que, se alguém se deparar com pessoas em situação de rua em dificuldades nesta frente fria, acione a abordagem social pelo número 3690-7770.