Homens sofrem tentativa de homicídio no bairro Jóquei Clube em Juiz de Fora

Dois homens, de 28 e 33 anos, sofreram uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta (06) no bairro Jóquei Clube, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, uma vítima relatou que saia de sua casa em um carro acompanhado do amigo, quando viu três indivíduos saindo de uma mata, próxima ao local, que efetuaram vários disparos em direção a eles.

Seis tiros atingiram o carro em que as vítimas estavam, que conseguiram se abaixar e não foram atingidas. Após o crime os suspeitos fugiram.

Ainda, de acordo com a PM, a vítima contou que reconheceu dois suspeitos, que seriam moradores do bairro, e que eles tiveram desavenças por conta do tráfico de drogas há dois meses atrás.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.