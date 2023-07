Um grupo de 10 pessoas é investigado pela venda de falsos planos de saúde em Juiz de Fora, conforme a Polícia Civil, que deflagrou a operação "Sanitas" nessa quinta-feira (6) para cumprir 11 mandados de busca e apreensão na cidade. Segundo a equipe da 7ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, o grupo oferecia às vítimas planos de saúde conhecidos nacionalmente, entregavam as carteirinhas e emitiam falsos boletos aos usuários.



Os crimes ocorreram em 2021, durante a pandemia mundial do Covid-19, momento que se registrou aumento em golpes de estelionato cometidos a distância. Ainda segundo a Polícia, a mentora do esquema, uma mulher de 40 anos, captava clientes, fazia o vínculo com a prestadora do plano e, posteriormente, embolsava as demais prestações em forma de boleto bancário ou cartão de crédito, favorecendo a própria conta ou a conta de outro integrante do grupo.

A Polícia Civil apurou que a quadrilha movimentou mais de R$600 mil em transações bancárias e gerou prejuízos de cerca de um R$ 1 milhão às vítimas. Dentre os alvos investigados por lavagem de dinheiro, há suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas.

As buscas ocorreram nas residências de ex-funcionários de uma empresa do plano de saúde e em casas localizadas nos bairros Grajaú, Cascatinha, Alto dos Passos, Santo Antônio, Morro da Glória e Alto dos Pinheiros. Celulares, notebooks, computadores e documentos foram apreendidos e serão periciados para apuração do real envolvimento de cada um dos suspeitos.

O nome da operação, Sanitas, significa "saúde" em latim.



