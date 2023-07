Uma mulher de 25 anos sofreu lesões leves em um acidente que culminou com o capotamento de um veículo na Praça Murilo Nunes Araújo, no Bairro Barbosa Lage, Zona Norte da cidade, nesta sexta-feira (7). De acordo com o registro feito pela Polícia Militar, um automóvel se deslocava em direção à Cidade do Sol. Ele parou e ao retomar o deslocamento, um segundo veículo, que realizava a rotatória, colidiu com o primeiro ao perder o controle da direção e capotou.

Tanto a passageira que ficou levemente ferida, quanto os condutores de ambos os veículos, um de 23 anos e o outro de 33 anos, passaram pelo teste do etilômetro, nenhum deles estava embriagado. O Samu esteve no local, fez o atendimento das vítimas e elas foram liberadas no local.









