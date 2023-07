Um homem, de 37 anos, foi espancado e socorrido em estado grave na madrugada deste domingo (09) na Barreira do Triunfo em Juiz de Fora. O caso foi registrado pela Polícia Militar como tentativa de homicídio.

Segundo informações da PM, a vítima estava inconsciente e foi socorrida pelo SAMU para o HPS com sangramento nas vias aéreas. O médico do Pronto Socorro constatou uma fratura de face e traumatismo craniano grave. A vítima precisou de passar por uma cirurgia. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Uma guarnição foi ao local e uma testemunha relatou que foi informada sobre gritos vindos próximo de sua residência e viu a vítima caída no chão, momento que acionou o SAMU.

Ainda, de acordo com a Polícia, a vítima é contumaz na prática de furtos na região e possuía dívidas com drogas. Até o momento ninguém foi identificado ou preso. A PM segue no rastreamento.