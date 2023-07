Uma equipe da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) nacional realiza uma visita técnica nesta segunda-feira (10) e na terça-feira (11), nas dependências do Hospital Universitário da UFJF. A intenção é avançar no projeto de retomada das obras da unidade. Segundo o reitor da UFJF, Marcus Vinicius David, a reunião tem uma dimensão política, que é o de reforçar a importância estratégica e o envolvimento de todos os atores políticos para a viabilização da retomada da obra, mas também tem a avaliação técnica.

"Durante a visita, uma equipe técnica da Ebserh, junto com as nossas equipes do HU/UFJF e da Pró-reitoria de Infraestrutura e Gestão (Proinfra), estarão trabalhando na elaboração e no desenvolvimento do projeto”, afirmou o reitor durante o encontro.



Além dos representantes nacionais da Ebserh, a reunião contou com o superintendente do HU, Dimas Araújo, além da deputada Federal, Ana Pimentel, e de membros da administração superior. Além disso, David enfatizou que a Universidade acredita que a visita técnica é muito proveitosa e agradeceu o apoio político recebido.