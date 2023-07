A dinâmica da semana em relação ao tempo vai apresentar uma série de mudanças nos próximos dias. Segundo o professor de Geografia, idealizador da página Tempo e Clima JF, Renan Tristão, destaca a presença de um ciclone extratropical, que é o responsável pelas alterações. A partir desta quarta-feira (12), uma zona de baixa pressão atmosférica começa a se formar na Região Sul do país. Essa configuração traz chuvas e tempestades para os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

A baixa influencia o tempo na Zona da Mata mineira, uma vez que ela vai drenar o ar quente e seco do interior do país, alterando a configuração a partir desta terça-feira (11). Até a quinta-feira (13), são esperados dias com as tarde mais quentes até o momento. Com as maiores temperaturas registradas desde abril, conforme o professor Renan Tristão.

"Máximas próximas ou acima dos 30ºC em Juiz de Fora não devem ser descartadas, e nas cidades mais baixas e quentes os termômetros podem chegar a 31ºC/33ºC", salienta Tristão. Nesses dias, outra característica importante é a baixa umidade do ar, que devem ficar abaixo dos 30% durante as tardes. Também são esperadas ventanias, com rajadas de vento de 50km/h a 60km/h, devido ao fortalecimento do ciclone no oceano. Há, segundo Tristão, risco de queda de árvores podres, galhos e pequenos objetos.



Na sexta-feira (14) é esperada forte queda da temperatura, com sensação térmica baixa e alguma chance de chuva rápida, que deve persistir no fim de semana. "Quero salientar à população de Juiz de Fora e região sobre essa questão da mudança drástica de temperatura, que pode gerar riscos à saúde por causa da queda abrupta entre quinta e sexta. Com efeito, as previsões mais recentes mostram valores de temperatura tão altos quanto 30ºC na quinta, com umidade baixa (30% ou menos), seguido de uma virada para temperaturas tão baixas quanto 10ºC na sexta à noite, num intervalo de pouco mais de 24h, poderemos ter uma queda de quase 20 graus na temperatura em Juiz de Fora."

Tags:

Chuva | Ciclone | ciclone extratropical | Inmet | tempo | Vento