O trabalho voluntário é um ofício voltado para interesses sociais em prol de comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade. Em um mundo marcado por desigualdades, existem pessoas que dedicam seu tempo, sem retorno financeiro, em busca de promover o desenvolvimento humano para um futuro mais igualitário. Um levantamento feito pela Pesquisa Voluntariado no Brasil apontou que o trabalho voluntário mais que duplicou em 10 anos, tendo como referência o ano de 2011 correspondendo à 25% e 2021 à 56%. A pesquisa também aponta para a mudança da média de horas dedicadas ao voluntariado por mês: em 2011 eram 5 horas, já em 2021 os voluntários dedicavam, em média, 18 horas.



Existem, em Juiz de Fora, ONG’s (Organizações Não Governamentais) sem fins lucrativos que também se dedicam a voltar os olhares para aqueles que mais precisam. Para falar mais sobre o impacto que o trabalho voluntário causa na cidade, o Portal do Acessa foi em busca deles para contar sobre seus projetos e olhares para esse tipo de trabalho na comunidade juiz-forana.

Ascomcer

Alessandra Sampaio, 52, é Presidente do Hospital ASCOMCER de Juiz de Fora, uma instituição especializada no tratamento de câncer. Ela começou sua trajetória como voluntária fazendo visitas solidárias aos pacientes com câncer há 23 anos e, nesse caminho, considera que um dos momentos mais marcantes é ver seus pacientes sendo curados, algo que faz o seu trabalho valer a pena.

Quando questionada sobre como ela enxerga o impacto do voluntariado em Juiz de Fora, Alessandra explica: “Instituições como a ASCOMCER, que têm o voluntariado em sua essência, são muito respeitadas pela sociedade, não apenas aqui em Juiz de Fora, mas no país inteiro. Entendo que isso é reflexo da relevância dessas ações para a população”. Ela também acredita que a cidade de Juiz de Fora ainda é profundamente dependente de instituições filantrópicas, em especial na área da saúde. Por esta razão, instituições como a ASCOMCER, Santa Casa ou a Fundação Ricardo Moysés disponibilizam à população incontáveis serviços em busca de diminuir as desigualdades sociais da cidade e da região.

Médicos do Barulho

Com Amaury Mendes, 58, fundador do Médicos do Barulho, o caminho até o voluntariado começou de forma diferente. Quando ele tinha 21 anos, se considerava muito tímido e, por causa disso, optou por fazer teatro. Lá ele conheceu o palhaço, se apaixonou por ele e começou a fazer trabalhos e eventos por causa disso. Dez anos depois, ele conheceu um projeto que se chamava Doutores da Alegria, onde ‘médicos’ levavam a alegria aos pacientes nos hospitais da cidade. Foi daí que surgiu a ideia de fundar o Médicos do Barulho em Juiz de Fora e, desde então, já fazem 27 anos de trabalho voluntário com foco em levar alegria aos hospitais e comunidades da cidade. “É gratificante fazer esse trabalho e poder ser voluntário. Isso mexe com a gente, com o nosso jeito de pensar, de agir, de sentir. A gente só acumula experiências positivas, mesmo com as dificuldades e os momentos difíceis. O que faz a gente continuar é o desejo de manter o trabalho vivo, levando alegria a quem precisa”, conta.

FOTO: Médicos do Barulho - Os Médicos do Barulho em visita à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora

Atualmente, o projeto do Médicos do Barulho realiza visitas nos hospitais Santa Casa de Juiz de Fora, Doutor João Felício e Ana Nery de Minas Gerais, além das comunidades de Parque das Águas, Furtado de Menezes, Barbosa Lage, onde eles levam alimentos para famílias e comunidades carentes.

Brothers do Bem

Nina Halfeld, 41, enfermeira e gestora da Cuidar JF, fundou a ONG Brothers do Bem há 3 anos em Juiz de Fora, uma instituição focada na educação e na rede de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando Nina começou a sua trajetória no trabalho voluntário, aos 18 anos, ela realizava cursinhos na igreja católica de Santa Luzia. Por causa de seu interesse em cuidar do próximo, acabou fazendo o curso de enfermagem. Atualmente, através da Brothers do Bem, Nina atua na Comunidade Santa Teresinha (antiga Favela do Rato), onde são oferecidas aulas de segunda à sexta-feira para crianças, além de jogos e atividades que promovem a interação entre elas. Ao contar sobre o projeto, ela conta que acredita que projetos como esse geram um impacto muito positivo na cidade e ainda explica: “Algumas comunidades não conseguiriam se desenvolver se não tivesse um projeto ajudando. Eu acho que é de extrema importância esse nosso trabalho, porque tem coisas que somente o poder público não resolveria.”

FOTO: Brothers do Bem - Brothers do Bem em ação

A desigualdade, para Nina, acontece muita das vezes por falta de um posicionamento das pessoas: “...vejo isso pela comunidade que eu assisto. As mães não acreditam no potencial das crianças e não as estimulam. Por causa disso, elas crescem achando que só podem fazer uma coisa na vida, mas na verdade elas podem fazer muito mais, podem se desenvolver muito mais. Então, a partir do momento em que nós conseguimos fazer esse trabalho com as crianças, de mostrá-las o quanto elas são úteis, importantes e capazes de serem protagonistas da sua própria vida, geramos maior inclusão e a diminuição dessa desigualdade. A nossa ONG está tentando impactar essa terceira geração, para que as próximas não passem por isto.”



Momentos marcantes

Amaury conta um dos momentos mais marcantes para ele durante a sua trajetória como Médico do Barulho, ou pelo seu nome de Médico: o palhaço Fuzil.

“Uma vez, eu estava me preparando pra fazer uma visita na pediatria da Santa Casa e, naquela época, a ala da pediatria sempre ficava muito cheia. Enquanto estava passando pelos corredores pensei: ‘deixa eu ver quantas crianças têm'. Quando eu cheguei lá, uma paciente, de aproximadamente 8 anos, olhou para mim e disse: ‘Uai, por que você está aqui? Eu ainda nem estou pronta para te receber, e você não está nem pronto ainda!’, ela me disse isso enquanto a mãe dela arrumava seu cabelo. Eu pedi desculpas e disse que voltaria depois.

Quando voltei, ela já estava toda arrumada me esperando, acho que ela estava apaixonada pelo palhaço, e brincamos um pouco. Depois de um tempo, chegou uma enfermeira para dizer que aquela menina teria alta. Aí acabou, ela começou a passar mal dizendo que não queria ir embora e que queria ficar perto de mim. Olha que eu só fazia visitas duas vezes por semana!

Naquele dia, depois que ela melhorou, eu prometi que quando ela estivesse em casa eu faria uma visita. Eu combinei com a mãe dela e, depois de um tempo fui fazer a visita e levei Niloca, uma das Doutoras do Amor, comigo. Ela amou.

Depois de uns anos, essa mesma menina, já com mais idade, apareceu lá na Santa Casa querendo ser voluntária com a gente.”







Nina também compartilhou com o Portal um dos momentos mais marcantes enquanto voluntária para ela: “Tem uma história muito bonita lá na comunidade de quando nós chegamos. O primeiro trabalho que nós fizemos foi para um morador que, naquele momento, era cadeirante. Nós conseguimos sessões de fisioterapia e recursos médicos para ele. No sentido de saúde ele estava muito desenganado e acreditava que não ia andar mais, porém a gente nunca desistiu de estimular e dizer que ele conseguiria. Conseguimos uma reforma para que o banheiro dele ficasse mais funcional para as condições físicas dele e, depois de um tempo, ele voltou a andar. Isso pra mim foi uma vitória muito grande!”



Principais desafios enfrentados

Dificuldades são as pedras no caminho que os projetos encontram, cada segmento à sua maneira. Para Alessandra, o desafio enfrentado pela ASCOMCER são compartilhados por quase todas as instituições filantrópicas que prestam serviços ao SUS, que é a defasagem da tabela, algo que não recebe reajuste há 17 anos e acaba tornando muito difícil a tarefa de manter os compromissos da instituição em dia, pois, de acordo com ela, os custos continuam a subir diariamente.

Já para Amaury, quando questionado sobre os desafios enfrentados pela sua instituição, ele conta: “A minha vida toda foi dedicada aos Médicos do Barulho, ao trabalho voluntário. Estou nessa desde os 21 anos, então, sendo a minha vida toda, deixei de fazer muita coisa que seria para o meu lado pessoal. Eu fiz essa escolha e tenho me dedicado ao projeto, algo que é muito gratificante. Não me arrependo em momento nenhum, porque ser voluntário é transformador, valioso e fica marcado para o resto da nossa vida.”

Apesar do aumento na adesão de voluntários em todo o Brasil nos últimos anos, essa é uma das dificuldades enfrentadas por Nina e pela ONG Brothers do Bem. Para ela, os maiores desafios enfrentados são pela falta de adesão tanto dos voluntários, quanto das mães e das crianças.

Mesmo com essas dificuldades, a resposta é unânime quando a pergunta é sobre os benefícios gerados pelo trabalho voluntário. Entre os principais benefícios, quando uma pessoa exerce o voluntariado, ela aumenta a da valorização da vida, ganha um olhar mais humano, se desprende de sensações egoístas, e Amaury complemente: "O voluntariado ajuda a abrir mais o nosso coração!”

Como posso ser voluntário?



Cada uma dessas instituições aceitam voluntários com o pré-requisito de ter vontade de ajudar e ser maior de idade. Se você deseja fazer parte de alguma dessas instituições, basta entrar em contato!

Consulte todos os pré-requisitos para o voluntariado na ASCOMCER pelo link, entre em contato com o Médicos do Barulho por aqui ou se candidate para o Brothers do Bem aqui.

