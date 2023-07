Sete linhas de ônibus que circulam na Rua Vereador Laudelino Schetino, localizada no Bairro Democrata, em juiz de Fora, terão alterações neste sábado (15) para a realização do Arraiá da Videira, a partir das 14h.



As linhas 511 e 512 (Dom Bosco/Borboleta), 514 e 528 (Cascatinha/Borboleta) e 516 (São Pedro) sofrerão alterações apenas no sentido Centro/bairro. A 755 (Zona Norte/UFJF) terá alterações apenas no sentido Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Já a linha 621 (Democrata) segue com mudanças em ambos sentidos.



Confira abaixo os desvios que serão realizados:



- Linhas 511 e 512 (Dom Bosco/Borboleta), 514 e 528 (Cascatinha/Borboleta), 516 (São Pedro):



Sentido Centro/bairro:...Av. dos Andradas, Rua Benjamin Guimarães, Rua Profª. Violeta Santos, Rua Rafael Zacharias, Rua Manoel Villar, Rua Vereador Laudelino Schetino …

Sentido bairro/Centro: sem alteração.



- Linha 621 (Democrata):



Sentido Centro/bairro:...Av. dos Andradas, Rua Benjamin Guimarães, Rua Profª. Violeta Santos, Rua Rafael Zacharias, Rua Manoel Villar, Rua Vereador Laudelino Schetino, Rua Muriaé...

Sentido bairro/Centro:...Rua Rafael Zacharias, Rua Manoel Villar, Rua Vereador Laudelino Schetino…



- Linha 755 - Zona Norte/UFJF:



Sentido Zona Norte/UFJF:...Rua Bernardo Mascarenhas, Rua Rafael Zacharias, Rua Manoel Villar, Rua Vereador Laudelino Schetino ...

Sentido UFJF/Zona Norte: sem alteração