Um acidente envolvendo um motociclista, de 21 anos, na cancela da Rua Teresa Cristina com Avenida Coronel Vidal, deixou o trânsito lento e com desvios na manhã desta quinta (13) próximo ao Mariano Procópio em Juiz de Fora. O trânsito sendo desviado em sentido ao Mariano Procópio. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) O cruzamento com a Avenida dos Andradas também foi fechado e o transporte público ficou parado. As linhas 600 foram desviados pelo Democrata e o Santa Terezinha/Mundo Novo passou pela Avenida Rio Branco. Já as linhas 701, 702, 704, 705, 709, 737 - Jóquei Clube e 700 - Barbosa Lage no sentido Centro/Bairro passou pela Avenida Rio Branco e Avenida Brasil e no sentido bairro/Centro, foram desviados pelo Democrata.

O motociclista foi socorrido consciente e orientado, com escoriações generalizadas e queixando-se de dor no membro inferior direito. Após imobilização e monitoramento dos sinais vitais, a vítima foi repassada à viatura do SAMU e conduzida ao HPS.

