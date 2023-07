Uma batida fez um poste cair e interditou parte da Avenida Prefeito Mello Reis na manhã desta quinta (13) próximo ao Parque da Lajinha, em Juiz de Fora. Ainda não há mais informações sobre o acidente.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) as duas mãos da pista estão interditadas. A Linha 520 - Aeroporto, está sendo desviada pela Avenida Eugênio do Nascimento. Já o desvio da subida está sendo feito pela Avenida Itamar Franco e Eugenio Nascimento.

A Cemig informou que uma equipe da Companhia já está atuando no local para realizar a troca do poste que foi quebrado. Não há, neste momento, consumidores sem energia elétrica na região. A previsão é de que o serviço de substituição da estrutura danificada seja concluído até o fim desta quinta (13).

A Cemig também esclareceu que, ao longo do dia, para a efetivação do trabalho, poderá haver interrupção de energia para cerca de 50 clientes residentes próximo ao local do acidente.

FOTO: SMU - Reprodução