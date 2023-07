No próximo domingo (16), a Igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo, uma das devoções marianas mais antigas dos fiéis. Na Arquidiocese de Juiz de Fora, comunidades que fazem memória a esse título programaram atividades especiais, confira abaixo os detalhes dessas e de outras programações:

Catedral Metropolitana – Centro

Endereço: Rua Santo Antônio, 1201 – Centro

Até 15 de julho – Novena

7h – Missa



Dia 16 de julho (Domingo) – Dia de Nossa Senhora do Carmo

7h – Missa festiva com bênção e imposição dos escapulários

Colégio Nossa Senhora do Carmo - Santa Helena

Endereço: Rua Dona Maria Helena, 112 - Bairro Santa Helena

Até 15 de julho – Novena

19h – Missa

Dia 16 de julho – Domingo – Dia de Nossa Senhora do Carmo

10h – Missa Solene

Igreja Nossa Senhora do Carmo - Jardim Natal

Endereço: Rua Antônio Bernardo, 259 - Bairro Jardim Natal

De 13 a 15 de julho – Tríduo

Dia 13 de julho – Quinta-feira

18h30 - Adoração ao Santíssimo Sacramento

19h30 - Celebração Eucarística com Bênção do Santíssimo Sacramento

Dia 14 de julho – Sexta-feira

19h30 - Celebração Eucarística com Bênção do Santíssimo Sacramento

Dia 15 de julho – Sábado

19h - Celebração Eucarística com Bênção do Santíssimo Sacramento

Dia 16 de julho – Domingo – Dia de Nossa Senhora do Carmo

6h - Terço Mariano

9h30 - Celebração Eucarística com Bênção do Santíssimo Sacramento

15h - Adoração ao Santíssimo Sacramento e Terço da Misericórdia

18h - Celebração Eucarística com Bênção do Santíssimo Sacramento, seguida de procissão luminosa pelas ruas do bairro

Igreja Nossa Senhora do Carmo - Granjas Apollo

Endereço: Rua Marciano Pinto, 1996 - Bairro Granjas Apollo

Dia 13 de julho – Quinta-feira

17h – Adoração

18h – Santo Terço

19h30 – Missa das Mães que oram pelos filhos

Dia 14 de julho – Sexta-feira

19h30 – Noite de Louvor de Cura e Libertação

Dia 15 de julho – Sábado

15h – Terço dos Homens

19h – Missa pelas famílias

Dia 16 de julho – Domingo – Dia de Nossa Senhora do Carmo

8h – Carreata de Nossa Senhora do Carmo pelas ruas da comunidade

9h30 – Missa Solene com imposição do escapulário

12h às 14h – Almoço sertanejo, feijoada e apresentação musical

15h – Show de prêmios

17h30 – “Quadrilhão Maluquinhos por Nossa Senhora”

*A igreja ficará aberta o dia todo para veneração de Nossa Senhora do Carmo.

Endereço: Ribeirão do Carmo (Área Rural)

Dia 16 de julho – Domingo – Dia de Nossa Senhora do Carmo

9h30 - Carreata saindo da Igreja São José (Valadares)

10h - Missa Solene em honra a Nossa Senhora do Carmo com bênção para os escapulários

11h30 - Barraquinhas com comidas típicas, brincadeiras para as crianças e música ao vivo

