Duas mulheres, de 39 e 41 anos foram presas em flagrante por se agredirem em via pública, no Bairro Santa Cruz, Zona Norte da cidade.

Segundo o registro da Polícia Militar, a mais nova compareceu à casa da segunda com o intuito de buscar a filha de 12 anos. A mulher, no entanto recusou-se a entregar a jovem. Ela alegou que a mãe a teria abandonado e que teria passado o dia cuidando da menina. As duas mulheres entraram em luta corporal.

Na sequência, mãe e filha entraram em um carro, porém a mulher passou mal e foi atendida por transeuntes, que acionaram o SAMU e a PM. As equipes a encaminharam para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), ela foi liberada depois de assinar um termo de responsabilidade pela desistência de atendimento pela unidade.



A outra envolvida também se machucou. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA-Norte), onde foi atendida, medicada e liberada. A polícia prendeu ambas em flagrante. Elas foram encaminhadas para a Delegacia e, no local, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de lesão corporal que as duas assinaram. Depois, as mulheres foram liberadas.