Um homem de 23 anos foi preso na BR-040 próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Juiz de Fora nessa quarta-feira (12) em um veículo de luxo utilizado para cometer roubos. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é integrante de uma organização criminosa especializada em furtos de carros de luxo, com atuação próxima a aeroportos de capitais como Rio de Janeiro e Belo Horizonte.



Monitorado pelo serviço de inteligência, o autor trafegava com outro suspeito, da mesma idade. Os veículos eram levados para outros países da América do Sul, como o Paraguai, o Peru e a Colômbia. Foram constatados os roubos de, pelo menos, 14 veículos avaliados, cada um, em aproximadamente R$400 mil, causando um prejuízo de mais de R$5 milhões.

Em depoimento, conforme a Polícia, o suspeito disse que os veículos eram localizados no interior dos estacionamentos. Eram rapidamente abertos, com o uso de um equipamento chamado de “rastrer”. Em seguida, os veículos saíam dos estabelecimentos escoltados por carros pertencentes ao grupo, que realizava o pagamento do ticket de estacionamento.



Na ação policial foi apreendido um veículo de luxo, avaliado em R$ 200 mil, que foi utilizado no crime, além de um aparelho “raster” que estava no interior dele. A Polícia seguirá investigando a organização criminosa, com a intenção de identificar outros membros da organização criminosa e realizar suas prisões.

A ação contou com força tarefa da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado de Juiz de Fora, com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - Delegacia de Atendimento aos Usuários do Aeroporto Internacional (DAIRJ) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



