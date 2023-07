Um automóvel chocou-se contra um poste na Rua João Surerus Júnior, em frente ao número 365, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, próximo ao Colégio Ali Halfeld, na noite dessa sexta-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo que ficou com as rodas para cima, foi abandonado pelo condutor na via. O poste atingido tombou sobre o carro e fios energizados se partiram. Segundo a Cemig, o poste será substituído na tarde deste sábado (15). Três clientes ficaram sem energia por conta do acidente.













