Dois adolescentes, que não tiveram as idades informadas, foram apreendidos por porte ilegal de arma de fogo, na noite deste domingo (16), no bairro Santo Antônio, Zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação policial no local, os policiais receberam denúncias de que haviam três pessoas armadas dentro de um coletivo do bairro. A equipe foi até o local e ao se aproximarem do ônibus, três adolesces fugiram. Dois deles foram alcançados e com eles foi localizado um revólver calibre 38 com cinco munições de mesmo calibre.

Os menores apreendidos foram conduzidos para a Delegacia de Plantão juntamente com o material encontrado na ação.



