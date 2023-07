Três homens armados roubaram o carro de um taxista, de 42 anos, e bateram o carro da vítima no muro de uma casa durante a fuga, na madrugada desta segunda (17) no bairro Linhares, Zona Leste de Juiz de Fora.

Conforme informações da Polícia Militar, a vítima relatou ter sido abordada pelos homens, um deles armado com uma arma de fogo, que anunciaram o roubo, pegaram o taxi e fugiram.

Durante a fuga, os criminosos bateram com o carro no muro de uma casa. Eles abandonaram o veículo no local e fugiram. Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.





