O motorista de um ônibus, de 68 anos, foi roubado por um homem que simulava estar armado na tarde deste sábado (15), no bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava com o ônibus da empresa parado na Avenida JK em frente a um mercado quando o suspeito bateu na porta do ônibus e anunciou o assalto.

O homem, que estava com uma das mãos no bolso da blusa simulando estar armado, determinou que a vítima entregasse a carteira e o celular. A vítima relatou que estava sem carteira e, temendo por sua vida, entregou o celular. Logo em seguida o suspeito fugiu.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.