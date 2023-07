Os candidatos ao cargo de conselheiros tutelares em Juiz de Fora deverão passar por prova de conhecimento específico em 2023. A decisão parte do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que obteve uma liminar na Justiça determinando ao Município de Juiz de Fora que adote a media. Até então, os conselheiros e seus suplentes estavam dispensados de realizar as provas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), prática de informática e elaboração de documento oficial, bem como a avaliação psicológica, como era previsto na Lei Municipal 14.587/23.

No texto da Ação Civil Pública (ACP), o MPMG aponta que essa dispensa afronta o princípio constitucional da igualdade e disposições do ECA e da Resolução 231/2022, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).

Baseado neste argumento, o MPMG já havia ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a qual encontra-se pendente de análise do pedido de antecipação de tutela. A prova de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente está marcada para o dia 23 de julho, como alega a Ação, não haveria prazo hábil para aguardar a análise do pedido da liminar.







Tags:

Candidatos | Conselheiros tutelares | conselho | Conselho tutelar | Prova