Um idoso de 75 anos, ex-vice-prefeito de Juiz de Fora, foi preso por importunação sexual em um condomínio localizado na Rua Santo Antônio, Centro de Juiz de Fora. A prisão aconteceu no dia 12 de julho. No local, conforme o registro feito pela Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 59 anos, acompanhada por testemunha e pela síndica do edifício, relatou que estava prestando serviços de limpeza, quando o suspeito bateu nas nádegas dela.

A mulher estava limpando janelas no corredor do 4º andar da edificação. Ela estava em cima de uma escada quando foi agredida pelo homem. Revoltada com o ocorrido, a mulher gritou e arremessou um pano de chão sobre o autor para se defender. O homem passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, entrando no apartamento em que mora na edificação.

A vítima ainda relatou que em data anterior, o suspeito tinha tentado agarrá-la. Ela repassou as informações sobre o que aconteceu para os superiores. Eles acionaram a Polícia Militar. Uma equipe da Polícia Militar foi até o endereço e encontrou o autor no mesmo andar em que ele deu o tapa na trabalhadora. Ao se deparar com os militares, o homem passou a andar mais rápido em direção à própria residência. Os policiais ordenaram que ele parasse.

Ao ser questionado sobre os fatos, o suspeito alegou que esbarrou na vítima sem querer. Diante de todos os fatos, o homem foi preso em flagrante. Apresentou-se como advogado usando uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Foi realizada consulta junto a 4ª Subseção da OAB, que indicou que o registro dele estava cancelado, de modo que o infrator não teria prerrogativas de advogado.



O autor, a vítima e a testemunha foram encaminhados para a delegacia de plantão.







