A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou o Projeto de Lei (PL) sobre acondicionamento correto de lixo cortante. O projeto de Marlon Siqueira (PP) visa ao encaminhamento seguro dos resíduos como forma de proteção dos trabalhadores que recolhem o lixo e do meio ambiente. O PL que tem a intenção de obrigar estabelecimentos industriais, comerciais e as residências a descartarem, de forma adequada, os resíduos perfurocortantes foi aprovado em 3ª discussão na quinta-feira (13).

O objetivo do vereador Marlon Siqueira (PP), autor do PL, é o encaminhamento seguro dos resíduos em questão, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Os materiais perfurocortantes são objetos com partes rígidas que têm fios de corte capazes de perfurar ou cortar e não são classificados como resíduos de serviços de saúde. Pelo texto do projeto, esses resíduos recolhidos deverão ser encaminhados ao processo de reciclagem. Marlon Siqueira aponta as consequências do mau acondicionamento de lixo como cacos de vidro, agulhas, espetos, lâmpadas não fluorescentes quebradas, pregos, entre outros.

Para o parlamentar, além do prejuízo à saúde, há, também, um prejuízo econômico. “Além dos ferimentos nos coletores de lixo, uma série de doenças podem ser transmitidas pelos resíduos cortantes, como HIV, hepatite B e C, além de outros vírus, fungos e bactérias”, defende o vereador. O PL foi apresentado à Casa Legislativa há um ano e, depois da tramitação nas comissões técnicas da Câmara, foi aprovado em três discussões, para ser, então, encaminhado à apreciação do Executivo Municipal.

