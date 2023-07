A comissão organizadora do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares para o quadriênio 2024-2027 avisou que haverá alteração no local de realização da prova seletiva, Conhecimento Específico, Redação e Documento Oficial, em virtude de aviso de desligamento de energia no local anteriormente divulgado.

A prova seletiva está mantida neste domingo (23), às 9h. O novo local é o Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Auditório Rachel de Queiroz, Térreo, na Avenida Presidente João Goulart, n.º 600, Bairro Cruzeiro do Sul. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com o mínimo de 30 minutos antes do horário fixado para início do exame.

De acordo com Item 5.15 da Resolução Editalícia n.º 001/2023, é de responsabilidade do candidato acompanhar nos locais onde o edital for publicado eventuais alterações no que diz respeito ao dia, horário e local de realização das provas. De acordo com o item 5.23 do mesmo documento, será excluído do processo de escolha o candidato que, por qualquer motivo, não comparecer à avaliação no horário e local indicados.

Ministério Público obriga Município a aplicar prova de conhecimentos específicos para candidatos

Decisão do MP determinou que os candidatos ao cargo de conselheiros tutelares em Juiz de Fora deverão passar por prova de conhecimento específico em 2023. O Ministério Público de Minas Gerais obteve uma liminar na Justiça determinando ao Município de Juiz de Fora que adote a media. Até então, os conselheiros e seus suplentes estavam dispensados de realizar as provas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), prática de informática e elaboração de documento oficial, bem como a avaliação psicológica, como era previsto na Lei Municipal 14.587/23.

Tags:

Conselheiros tutelares | conselho | Prova | provas