Um passageiro que não teve a identidade revelada foi preso com uma arma de fogo dentro de um ônibus do transporte público em Juiz de Fora, na tarde desta quarta-feira, no Bairro Manoel Honório.

Segundo informações da Polícia Militar mais dois suspeitos também foram presos. A ocorrência segue em andamento e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional.

Tags:

Arma | Arma de fogo | Homem | Preso