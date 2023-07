Um motorista de 28 anos perdeu o controle do caminhão que dirigia no Bairro Santo Antônio, local conhecido por Morro da Boiada, na tarde desta quarta-feira (19), em Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo, carregado de tintas, saindo da pista. O homem foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).



O Portal ACESSA.com tentou contato com a unidade hospitalar para saber o estado de saúde da vítima, mas ainda não obteve retorno.

C | Corpo de Bombeiro | Corpo de Bombeiros