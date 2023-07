Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por posse ilegal de arma de fogo e artefatos explosivos, com granadas artesanais em casa, nesta quarta (17) no bairro São Bernardo, Zona Leste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias de que o adolescente estaria exibindo a arma de fogo e as granadas no mirante do bairro.

Os militares localizaram o endereço do adolescente e, com a autorização da mãe dele, entraram no imóvel e realizaram as buscas, localizando, em um cômodo em construção, uma pistola 9 milímetros, 31 munições 9 milímetros, um carregador alongado e duas granadas artesanais.

O adolescente relatou aos policiais que comprou a arma por R$10mil para se defender, pois estaria sendo ameaçado por outros por outras pessoas ligados ao tráfico de drogas na região.



O adolescente foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil com a mãe e o material apreendido na ação.

FOTO: PMMG - Reprodução

PMMG - Reprodução

