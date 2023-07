Escrito por Greta Gerwig, o filme "Barbie", que estreou nessa quinta-feira (20), recebeu grande destaque pelos fãs da boneca antes mesmo da estreia. Por causa disso, a cor rosa virou tema e traje principal nos cinemas de Juiz de Fora.

Leticya Bernadete, jornalista de 28 anos, foi na estreia e contou ao Portal o que achou do filme mais esperado dos últimos tempos: "Desde o anúncio do filme, até quando os teasers e os trailers foram saindo, eu fiquei bem ansiosa para assistir. Não só pelas bonecas da Barbie terem feito parte da minha infância, mas porque já demonstrava que seria legal, pela comédia em si. E realmente, é um filme de comédia que arranca boas risadas, mas ele vai muito mais além porque consegue fazer uma crítica social muito boa. Se você é mulher, não tem como você não se identificar com o que o filme aborda. Eu fui assistir com boas expectativas que foram mais que superadas."

No Shopping Jardim Norte e o Independência Shopping perceberam grande movimentação por causa da estreia. Segundo a assessoria do Shopping Jardim Norte, muitas pessoas foram vestidas com roupas cor-de-rosa. Além do próprio filme, o combo da Barbie no Burger King fez muito sucesso e era visto por toda praça de alimentação, e o painel da Barbie, que é uma caixa de boneca tamanho real também fez grande sucesso. Foram mais de 1.500 pessoas assistindo, esgotando todas as sessões da estreia.

Ainda segundo assessoria do Shopping, para o fim de semana as 25 sessões já estão esgotadas e os ingressos da próxima semana já estão se esgotando também. Em toda a rede Cinemais os baldes de pipoca da Barbie, que fazem parte do combo licenciado, foi esgotado em 02 dias.

Para Leticya, um ponto que vale destacar é que os ingressos foram muito concorridos: "Lembro que, no cinema que pretendia assistir, tinha apenas uma sessão legendada para a estreia que se esgotou rapidamente. Depois, o cinema abriu outras que foram tão disputadas quanto. Eu comprei o meu ingresso com uns 10 dias de antecedência e, por pouco, não fiquei sem. Geralmente, isso acontece com filmes de super-heróis, que têm um apelo muito forte do público. Fiquei feliz que isso aconteceu também com a Barbie. Não sei o que as outras pessoas esperavam do filme, mas torço para que ele tenha tocado essas pessoas de alguma forma. É bom ver um filme que foi feito por uma mulher para outras mulheres ter uma repercussão tão boa."

Considerando o tempo de funcionamento do Shopping Jardim Norte, que tem 7 anos, a sua percepção é o que se percebeu no Brasil como um todo: "Comoção dessa forma, como os fãs têm demonstrado, se assemelha apenas ao "Vingadores: Ultimato" , em 2019.

"O filme consegue te fazer rir, mas também emociona. Não é apenas sobre uma boneca, é sobre ser mulher na nossa sociedade e todos os bens e males que isso implica. A história foi muito bem construída para abordar esses pontos. Confesso que estou considerando ir assistir de novo", conta Leticya.

FOTO: Arquivo Pessoal - Leticya Bernadete tirando foto na caixa de boneca da Barbie

Sinópse

Depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.

Arquivo Pessoal - Leticya Bernadete tirando foto na caixa de boneca da Barbie

Tags:

Barbie | cinema | Cinemas | filme | Quinta-feira