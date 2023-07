Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por tráfico de drogas com cocaína e maconha, na tarde desta sexta (21) no bairro Vila Alpina em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação no bairro, o adolescente, que já é conhecido do meio policial, foi abordado. Com ele foi localizado R$376 e um celular.

Ainda, segundo a PM, durante as buscas em sua residência foram encontradas 57 papelotes de cocaína e seis buchas de maconha.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na ação.







Tags:

Menor infrator