Um homem, de 37 anos, sofreu uma tentativa de homicídio e teve a perna atingida por um tiro neste domingo (23) no bairro Santa Tereza em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava perto do viaduto do bairro onde mora, próximo ao Hospital Albert Sabin, na companhia de uma pessoa, quando um carro, uma Saveiro branca com dois ocupantes, passou pelo local. Os suspeitos saíram do carro e perguntaram se eles conheciam um homem. Nesse momento, a vítima foi reconhecida como a pessoa que eles procuravam, um dos indivíduos, portando uma arma de fogo, efetuou seis disparos em direção a vítima. Um deles atingiu sua panturrilha.

A vítima conseguiu fugir dos tiros correndo e foi socorrida pelo Samu que a encaminhou para o HPS.

O motivo da tentativa de homicídio não foi informado pela PM. Até o momento ninguém foi preso.









