Dois homens, de 23 e 46 anos, foram vítimas de um roubo e um deles foi agredido, por dois homens no fim da madrugada de sexta (21), na Estrada do Carro, no bairro Distrito Industrial na Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas relataram que teriam se deslocado para o bairro Benfica com o objetivo de conseguirem um encontro e quando chegaram próximo a rua Martins Barbosa convidaram dois homens para entrarem no carro e os quatro seguiram para a Estrada do Caracol.

No caminho, durante o trajeto já na Estrada Vicinal, um dos homens anunciou o roubo, momento que uma das vítimas reagiu e perdeu, vindo a perder o controle do carro que bateu em um barranco.

Os suspeitos desceram do carro e começaram a agredir uma das vítimas. Em seguida roubaram uma bolsa com diversos cartões e um celular e fugiram.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.







