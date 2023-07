Um homem, de 37 anos, foi preso por tráfico de drogas, com maconha, crack e cocaína, neste domingo (23) no bairro Progresso, em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento os policiais receberam informações anônimas de que o homem seria responsável pelo tráfico de drogas no centro da cidade, estaria guardando uma certa quantidade de entorpecentes no bairro.

Os policiais foram até o local e durante as buscas localizaram nove barras e nove porções de maconha, uma pedra bruta de crack, uma porção de cocaína, um cartucho intacto de 9 milímetros e quatro balanças de precisão.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.

