A Polícia Militar recuperou, nesta segunda (24) em Juiz de Fora materiais roubados da casa de uma mulher, de 49 anos, em Matias Barbosa.

Conforme informações da PM, durante uma operação ocupação no bairro Vila Ideal, os militares tomaram conhecimento de que um carro, gol cinza, que estaria envolvido no roubo em Matias, havia sido furtado em Rio Pomba, no sábado (22). Um outro carro, um gol branco, e uma moto também foram roubados em Matias.

A PM então realizou o cerco na Estrada União Indústria e visualizou o gol cinza, com dois indivíduos, andando em alta velocidade. Os suspeitos, ao perceberem a presença dos policiais, tentaram fugir, porém foram perseguidos por uma viatura policial. Eles abandonaram o carro na Travessa Martinho da Fonseca e fugiram a pé.

Dentro do carro foram localizados uma TV, uma caixa Bombox, um notebook, um receptor de TV, um Xbox, um capacete, R$337, três peças de roupa e um celular.

Já o gol branco roubado foi encontrado no bairro Linhares com a chave da moto dentro. Um dos suspeitos foi identificado. Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.