Um jovem, de 19 anos, sofreu diversas facadas em uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça (25) no bairro Aracy em Juiz de Fora. O suspeito do crime, um homem de 35 anos, seria o ex-marido da namorada do jovem.

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem estava dormindo na casa da namorada, que não teve a idade informada, quando o ex-marido invadiu o imóvel, arrombando a janela, e foi na direção da vítima dizendo que iria matá-lo. A vítima pediu para o suspeito não atacá-la e, tentando se defender, tentou empurrá-lo, porém foi atingido com diversos golpes de faca.

Mesmo ferido, o jovem conseguiu correr para a rua, mas foi alcançado pelo suspeito que, portanto uma foice, atingiu sua cabeça. A vítima caiu desacordada no chão e o suspeito, acreditando ter matado a vítima, fugiu do local do crime.

Até o fechamento dessa matéria não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O suspeito não foi preso. A PM segue no rastreamento.