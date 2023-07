Um homem, que não teve a idade informada, furtou um carro, um Toyota Etios Prata, de uma concessionária, durante um Test Drive no fim da manhã desta segunda (24) no bairro Salvaterra em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a proprietária da empresa, de 37 anos, relatou que há uma semana o homem foi ao local procurando um carro, com as características do furtado, para comprar. A vendedora atendeu o suspeito e informou que o automóvel que seria apresentado estaria na oficina de lanternagem para reparos.

Nesta segunda (24) o homem voltou ao local e fez um novo contato com a vendedora, que pediu para que a oficina enviasse o veículo para que o suspeito realizasse o Test Drive. O homem realizou o Test Drive na companhia da vendedora.

Finalizado o Test Drive, o homem parou o carro no pátio da loja, momento que a vendedora desceu para pegar seu celular, se afastando do carro. O homem então se aproveitou da situação, arrancou com o carro e fugiu.

As câmeras de segurança interna filmaram toda a ação. O veículo havia sido adquirido pela loja e estava em processo de transferência. Até o momento ninguém foi preso.

