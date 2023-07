A Prefeitura de Juiz de Fora repassou R$77.805.537,20 milhões nos últimos dois anos para as empresas que administram o transporte coletivo urbano na cidade, que atualmente é gerido por único Consórcio, o ViaJF, dividido em duas empresas, Auto Nossa Senhora Aparecida Ltda (Ansal) e São Francisco.

A reportagem questionou ao ViaJF quais tem sido as aplicações feitas com os recursos para melhorar a qualidade do transporte na cidade. Em nota o Consórcio destacou que, "o subsídio é pago para subsidiar parte da tarifa para o cidadão e empresas que fazem uso do transporte público em Juiz de Fora".

O ViaJF salientou ainda que o valo atual da tarifa, fixado em R$3,75 não condiz com o atual momento. "A tarifa de transporte do município não sofre reajuste desde 2019 e permanece como a mais barata do Brasil .Se fôssemos fazer hoje o cálculo de quanto seria a tarifa sem o subsídio, ela chegaria próximo à R$ 5,00, 33% a mais do que o usuário paga hoje", confirma a empresa.

Veja abaixo na tabela os repasses feitos pelo Executivo às empresas.

FOTO: Secretaria da Fazenda - Subsídios do Transporte Público

Necessidade de melhorias

Como divulgado pelo Acessa, o presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte da Câmara Municipal de Juiz de Fora, João Wagner Antoniol destacou que, a luta pela melhoria e aprimoramento dos serviços e sua estrutura é uma constante pela Comissão. “A Comissão de Urbanismo da Câmara está atenta e vem lutando arduamente pela regularização e melhoria no transporte público ainda mais prejudicado após a pandemia”.

A moradora do Bairro São Geraldo, Mayara de Aquino informou à reportagem que os problemas com os ônibus que atendem o bairro são constantes. "Infelizmente além dos atrasos os ônibus vivem com defeito, eu já aviso no meu trabalho que quando eu chegar atrasada, provavelmente é por conta do meu ônibus. Já tivemos carro que não fechava porta, outro com pneu furado, e assim segue, cada dia uma incerteza", completa.

Já a moradora do Bairro Fontesville, Cláudia Candiá, destacou que a lotação é sempre um problema no bairro. "Com o crescimento das construções, os ônibus disponíveis não conseguem atender a todos, então, frequentemente os ônibus estão super lotados, principalmente nos horários de pico", completa.

O Portal questionou ao Consórcio, o que tem sido feito atualmente para melhorar a qualidade do transporte público em Juiz de Fora. O ViaJF respondeu que vem tomando algumas iniciativas que incluem:

Renovação de frota: investiu na aquisição de 170 ônibus 0km, tornando-os mais modernos, confortáveis, e ambientalmente melhores.

Aumento na quantidade de ônibus e linhas disponíveis.

Investimentos em nova bilhetagem eletrônica que será lançada dentro dos próximos dias, facilitando o pagamento e o atendimento aos usuários.

MPMG segue com procedimento instaurado



O Acessa entrou em contato com o Ministério Público de Minas Gerais (PMMG) para saber se já há um retorno em relação ao procedimento instaurado para verificar os repasses feitos pela Prefeitura, em nota o MPMG informou que, de acordo com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Juiz de Fora, ainda não há informações a serem divulgadas.

Tags:

Transporte