O tempo deve ficar predominantemente nublado e com temperaturas máximas amenas a partir desta quarta-feira (26), o que traz maiores possibilidades de chuvas na região, em especial para as cidades de Muriaé, Viçosa e Manhuaçu, é o que indicam as previsões dos modelos meteorológicos, segundo o professor de Geografia e idealizador da página Tempo e Clima JF, Renan Tristão.

De acordo com Renan, é possível ter pancadas de chuva em Juiz de Fora e em cidades do entorno, no entanto, nesse área da região, a precipitação deverá ser mais esparsa. A temperatura, no entanto, não deverá sofrer alterações significativas. "Na verdade, são instabilidades vindas do oceano que, por causa de uma mudança na circulação dos ventos, vão trazer essa umidade para cá. A direção do vento vai ser até leste ou nordeste, o que mostra que não é frente fria. O vento vem do sudoeste ou sul, então as temperaturas não mudam muito, mas por causa da nebulosidade, da maior quantidade de nuvens, a temperatura máxima vai ser mais amena, na casa de 20 graus nesta quarta-feira (26). "



Segundo Renan, a partir da quinta-feira (27), o tempo volta a ficar estável e, no fim de semana, está prevista a chegada de uma frente fria que pode voltar a aumentar as nuvens e provocar pancadas de chuva. O professor ressalta que essa configuração é um reflexo direto da atuação do El Niño, que costuma aumentar a umidade e trazer mais chuvas na época de estiagem. "O fenômeno se formou no mês passado e deve atuar pelo menos até meados do ano que vem."