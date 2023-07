Dois homens, de 45 e 50 anos, respectivamente, foram imobilizados e retirados de um caminhão que caiu em um barranco, de aproximadamente 7m, na Rua São João Batista, no Bairro Parque Guarani, Zona Nordeste, na manhã desta quarta-feira (26). Ambos foram resgatados conscientes, um deles apresentava suspeita de fratura em uma das pernas.

Segundo o registro, o condutor do caminhão teria perdido o controle do veículo e caíram em um lugar de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros retirou as vítimas do veículo e o SAMU os encaminhou para atendimento médico.





Tags:

Barranco