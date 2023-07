A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Juiz de Fora notificou nesta semana diversos bancos que aderiram ao Programa Desenrola Brasil a prestar informações sobre as condições de negociação que estão sendo oferecidas aos consumidores, sendo todas advertidas das possíveis penalidades em caso de ausência de manifestação.

Ao todo, o Procon notificou nove instituições financeiras habilitadas no Programa Desenrola Brasil: Bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, Inter, Nubank, C6 Bank e Pagbank. O objetivo é garantir a segurança dos acordos a serem realizados pelos consumidores, tendo em vista a falta de transparência sobre as ofertas pelas instituições.

A superintendente do Procon, Tainah Marrazzo destaca a importância da ação na garantia de direitos dos consumidores. “O que se vê, da experiência cotidiana, é que as relações de consumo estabelecidas com as instituições financeiras são de questionável transparência. O atual cenário, infelizmente, é propício a golpes e transações duvidosas: tem-se um público-alvo sensível e hipervulnerável, um programa nacionalmente avalizado pela atual gestão e credores que são verdadeiros algozes de uma população sucateada pelos últimos anos da economia. Nesse sentido, monitorar as propostas e as formas de atuação dessas instituições financeiras torna-se urgente, necessário e obrigatório.”

Criado pelo Governo Federal através de uma iniciativa do Ministério da Economia, o Desenrola Brasil tem o objetivo de reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de suas dívidas.

