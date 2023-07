Foi disponibilizado nesta quinta-feira (27) uma ferramenta de benefícios e transparência para a população de Juiz de Fora, o BuscaSaudeJF. Esse dispositivo, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), é um sistema de transparência das filas do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Juiz de Fora e de mais de 200 municípios das micro e macrorregiões de saúde de Minas Gerais.

Desenvolvido para fornecer informações sobre consultas especializadas de primeira vez e retornos, além de exames, o sistema tem como objetivo principal disponibilizar estimativas de espera, disponibilizando ao cidadão o poder de consultar qual é o seu lugar na fila de espera, informações sobre os níveis de atenção à saúde e a perspectiva regional, abrangendo todos os municípios pactuados no entorno de Juiz de Fora.

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Regina Célia de Souza, fala sobre a iniciativa: “O usuário que procura o Conselho está muito ansioso para saber a resposta, quando será atendido. A gente precisa ver essa questão da informação, o usuário precisa da informação correta."

Ainda sobre o novo lançamento, a ouvidora Municipal de Saúde, Samantha Borchear, disse que é importante que as pessoas tenham essa informação. "Essa ferramenta vai ajudar a romper com alguns vícios e algumas práticas que infelizmente persistem, o ‘jeitinho’, o ‘furar fila’, o ‘passar na frente’, pois o que é prioritário precisa ser tratado como tal e é uma coisa que todos nós prezamos muito.”

O sistema BuscaSaudeJF já está no ar, disponível para toda a população de Juiz de Fora e Região. Todas as pessoas que recebem o atendimento na cidade terão as informações publicizadas neste dispositivo”.

Sobre o BuscaSaudeJF

Como funcionalidades, o BuscaSaudeJF oferece total transparência em relação às filas de consultas especializadas e exames. As informações são provenientes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e prestadores de serviços contratualizados pelo Município de Juiz de Fora. Além de fornecer informações específicas sobre Juiz de Fora, o sistema engloba todos os municípios pactuados no entorno da cidade, o que permite aos usuários uma perspectiva regional completa.

Através do CPF ou Cartão Nacional de Saúde, cada paciente tem acesso a informações detalhadas sobre todas as suas solicitações e confirmações de procedimentos. Isso inclui a unidade onde o procedimento será realizado, o tempo de espera até a realização do mesmo, a posição na fila e a chave de confirmação do procedimento. Com o BuscaSaudeJF, não é mais necessário imprimir papel para levar informações sobre procedimentos. Tudo pode ser acessado digitalmente com o login do paciente.

Benefícios:

O sistema promove maior transparência nas filas do SUS, permitindo que os pacientes saibam exatamente em que estágio do processo se encontram. Com as estimativas de espera disponíveis, os usuários podem planejar melhor suas atividades e compromissos, além de otimizar sua jornada de saúde. Através do acesso online, os pacientes podem obter informações sobre seus procedimentos de forma rápida e conveniente, sem a necessidade de deslocamento até unidades de saúde. O sistema também disponibiliza informações gerais sobre os níveis de atenção à saúde em Juiz de Fora, o que auxilia na compreensão do sistema de saúde local.