Nessa quinta-feira (27), uma ação integrada entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e o Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) culminou na apreensão de um veículo procedente do Paraguai por suspeita de clonagem e de documentos falsos supostamente produzidos no país vizinho.

Durante a ação, policiais civis em Juiz de Fora suspeitaram da origem do automóvel, estacionado em uma oficina no Bairro Mariano Procópio, com placa do Paraguai. Após ser realizada vistoria no veículo, a equipe não localizou sinais identificadores veiculares e constatou que a documentação apresentada aparentemente seria falsa.

Com o apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) – administrado pela Polícia Federal – foi possível constatar a falsidade documental, que corroborou com os indícios de clonagem do veículo.

Três empresários das cidades de Juiz de Fora e de Ourinhos, em São Paulo, bem como de Hernandariais, localizada no Paraguai, são investigados no caso. As investigações prosseguem.