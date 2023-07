Uma confusão entre moradores e Polícia Militar na noite deste sábado (29), no bairro Vila Esperança, Zona Norte, acabou em prisão e causou outro tumulto na Upa Norte.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, uma equipe realizava o rastreamento de um roubo em andamento quando, ao passar pela Rua Lima Duarte, foi hostilizada por alguns moradores que estavam fazendo o uso de bebida alcoólica na rua. O grupo proferiu palavras de baixo calão, xingamentos e ameaças contra os militares. Um reforço policial chegou e foram feitas as abordagens, apesar das tentativas de fuga.

A PM informou que os ânimos estavam muito exaltados tendo os militares utilizado de técnicas necessárias para conter os moradores e restabelecer a ordem pública. Os envolvidos na ação, um adolescente de 16 anos, duas mulheres de 21 e 45 anos e um homem, de 26 anos, todos da mesma família.

Ainda, segundo a PM, durante a condução os suspeitos danificaram a cela da viatura com chutes e lesionaram a mão de um dos militares. Nesse momento eles foram levados para a Upa norte para que passassem por atendimento médico. No local, o adolescente, deu um soco no rosto de um dos militares, momento que foi contido. A mãe do adolescente, de 45 anos, e a irmã, de 21 anos, ficaram insatisfeitas com a ação e empurraram os militares, enquanto o adolescente continuava ameaçando os policiais.

Toda a ação foi gravada pelos policiais presentes na ocorrência. O adolescente já seria reincidente, com envolvimento em ocorrências de dano à viatura e homicídios.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de plantão.

PM SE PRONUNCIA

Sobre a ocorrência, o comandante do 27° Batalhão, Tenente Coronel Yamaguchi se pronunciou. Veja abaixo.

