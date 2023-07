Uma mulher, de 41 anos, foi esfaqueada pelo ex-namorado, de 28 anos, que não aceitava o término do relacionamento, na madrugada deste domingo (30) no Bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima deu entrada na Upa Norte após ser atingida por golpes de faca no peito, braços e pernas e estava no centro cirúrgico quando a PM chegou no local. O ex-namorado teria fugido e ainda não foi encontrado.

Devido a gravidade dos ferimentos, a mulher precisou ser transferida para o Hospital de Pronto Socorro. Segundo o SAMU, a mulher estava hipotensa na hora da remoção. Até o fechamento dessa matéria seu estado de saúde não havia sido informado.

A PM segue no rastreamento do suspeito.





