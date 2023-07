Três ocorrências de roubo estão entre os crimes notificados pela Polícia Militar, ao longo do fim de semana. Um homem de 57 anos foi vítima de assalto na Avenida Rio Branco, Centro de Juiz de Fora, próximo ao número 2.000, na madrugada desse domingo(30). O registro foi feito por volta das 3h45, enquanto a vítima transitava pelo local, foi abordada por três suspeitos que a agrediram. O trio levou o relógio e a carteira que continha R$210. Um dos envolvidos foi encontrado pela Polícia Militar, que acompanhou o deslocamento do autor pelas câmeras do Programa Olho Vivo. O relógio foi recuperado e o autor foi preso.

Três adolescentes andavam pelo Bairro Nova Era, Zona Norte, por volta das 19h do sábado (29), quando foram abordados por um homem armado, que anunciou o roubo. As vítimas correram. Uma delas foi perseguida e alcançada pelo autor, que subtraiu o aparelho celular e fugiu em um carro. A PM segue rastreando.

Um motorista de aplicativo de 46 anos foi abordado por dois adolescentes de 14 e 16 anos, respectivamente, no Bairro Vila Olavo Costa, Região Sudeste, na sexta-feira (28), por volta das 19h42, quando terminava uma corrida. Um dos menores estava armado e exigiu que o condutor saísse do veículo. Os autores entraram no carro e fugiram.

A Polícia Militar flagrou o veículo, fez um cerco e conseguiu abordar os jovens, perto do Bairro Vila Esperança. Os adolescentes alegaram que são de Bicas e vieram para Juiz de Fora para fazer tráfico de entorpecentes. Eles foram apreendidos com dois celulares, sete buchas de maconha e uma arma falsificada. Os representantes legais dos dois jovens foram chamados para acompanhar a ação policial.