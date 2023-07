Foi divulgado na última semana a prorrogação do prazo para a regularização das Feiras Livres em Juiz de Fora. As propostas técnicas poderão ser analisadas até o dia 30 de outubro.

As vagas disponíveis nesta seleção estão contidas em 22 feiras diurnas, totalizando 782 vagas disponíveis, destinadas à comercialização de produtos de diversos segmentos, como hortifruti, lanches, floricultura, açougues, quitandas, entre outros.

Esta é a primeira vez que a PJF abre processo público para regulamentar as atividades do setor. Com isso será possível garantir mais segurança para os feirantes no exercício de suas funções. Esse acordo é fruto de um termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e o Ministério Público (MP).





Tags:

prazo | Prorrogação | Regularização