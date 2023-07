Na tarde desta segunda-feira (31), uma pessoa em situação se rua ateou fogo em seus pertences na Praça da Estação em Juiz de Fora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, isso ocorreu próximo ao prédio da Praça da Estação, onde foram incendiadas a fachada e as janelas de madeira. O fogo também se propagou para o interior da Associação de Belas Artes Antônio Parreira.

Após a ação do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi contido, porém, a equipe ainda está realizando a ventilação do ambiente para liberação dos gases da combustão. Será necessário realizar uma avaliação do patrimônio histórico.