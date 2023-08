Uma mulher de 25 anos foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus da linha que atende ao Bairro Progresso, no Centro de em Juiz de Fora, nessa segunda-feira (31). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o motorista do coletivo acionou a Polícia, depois que outros passageiros o informaram sobre a situação. Um homem de 55 anos embarcou, se aproximou da vítima e ficou encostando o genital dele no corpo dela. Diante da violência, o homem foi preso e conduzido à Delegacia.





Centro | Homem | Importunação | importunação sexual | Preso | Sexual