Juiz de de Fora registrou quatro atropelamentos por trem no primeiro semestre do ano. Segundo a MRS Logística, empresa que administra o transporte na cidade, no mesmo período de 2022, janeiro a junho, foram 6 atropelamentos registrados.

Ainda de acordo com a MRS, todos os casos registrados no primeiro semestre tiveram, como causa, a imprudência ou a desatenção.

"É importante ressaltar que só será possível reduzir o número de acidentes na ferrovia por meio da adoção de um comportamento seguro perante a linha férrea. Isto porque o trem não freia como um carro, ele pode precisar de até 1 Km para frear a partir do acionamento do freio de emergência. É por isso que o trem tem prioridade nas passagens em nível. Por exemplo, o artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz que: Deixar de parar o veículo antes de transpor a linha férrea é infração gravíssima e o infrator está sujeito à multa. O mesmo cuidado vale para os pedestres", destaca a empresa.

Veja abaixo algumas orientações de segurança da MRS.



PARA MOTORISTAS

. Respeitar a sinalização

. Parar, olhar sempre para os dois lados e escutar antes de atravessar a linha férrea

. Evitar a troca de marcha no momento do cruzamento da passagem em nível

. Evitar música alta, pois pode atrapalhar a escutar os sinais da composição

. Jamais usar o celular enquanto conduz o veículo

PARA PEDESTRES

. Respeitar a sinalização

. Parar, olhar sempre para os dois lados e escutar antes de atravessar a linha férrea

. Não fazer uso de celular, fones de ouvido ou qualquer outro dispositivo que possa desviar a atenção no momento da travessia

. Não atravessar a linha férrea correndo, como forma de tentativa de concluir a travessia antes da passagem da composição

