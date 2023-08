Um homem, de 32 anos, e uma mulher, de 39 anos, foram presos após a Polícia Militar localizar na casa em que estavam droga, arma e munições, na noite desta segunda (01) no bairro Olavo Costa em Juiz de Fora.

De acordo com informações da PM, os militares foram até a casa dos suspeitos para averiguar uma denúncia sobre o tráfico de drogas no local. Ao chegarem na residência a mulher recebeu os policiais que iniciaram as buscas na casa.

Foram localizados e apreendidos R$265, três carregadores para pistola, 52 cartuchos 9 milímetros, dois carregadores para revólver, 18 cartuchos intactos calibre 38, uma barra de maconha, material para embalar droga, uma maleta para arma de fogo, dois municiadores rápidos, dois celulares, um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 9 milímetros com a numeração raspada.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na ação.





Tags:

Arma | Droga | Drogas | Encontra | Maconha